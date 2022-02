Biathlon | Dorothea Wierer | “Il poligono? Non ci ho pensato…Mi sono tolta un peso E l’inseguimento…”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La chiusura del cerchio o, se vogliamo, dei Cinque Cerchi per. L’azzurra, pluricampionessa mondiale in Coppa del Mondo nel, andava a caccia del tassello mancante, ovvero una medaglia olimpica individuale. L’altoatesina ha centrato l’obiettivo quest’oggi nella sprint a Pechino (Cina), rendendosi protagonista una prestazione eccellente. L’oro è andato alla norvegese Marte Olsbu Roeiseland, di un altro pianeta in questi Giochi, che con serie immacolate nel tiro e una prova sugli sci notevolissima ha preceduto la svedese Elvira Oeberg (+30.9) e appunto(+37.2). Doro non ha brillato sugli sci, ma alè stata spaziale e questo aspetto le ha consentito di centrare un bronzo tanto desiderato. Per questo la sua è una gioia immensa, anche per la capacità di soffrire ...

Advertising

Eurosport_IT : DOROTHEA SEI MAGICAAAAAA ?????? Gara incredibile di Wierer nella sprint: un doppio zero letale dal poligono la porta… - Coninews : ?? D-O-R-O-T-H-E-A ?? Perfetta al poligono e veloce sugli sci stretti! Dorothea #Wierer è medaglia di BRONZO ?? nella… - sportface2016 : +++DOROTHEA #WIERER MEDAGLIA DI BRONZO NELLA SPRINT DI #BIATHLON: DECIMA MEDAGLIA AZZURRA, EGUAGLIATA LA SPEDIZIONE… - InterCLAzionale : RT @toMMilanello: CENTRO PERFETTO! Dorothea #Wierer, ancora una volta, quando conta… C’È! Ed è bronzo nella sprint 7,5km. La sua terza me… - _Meantobe_ : RT @DarioPuppo: I poligoni di Dorothea Wierer della sprint di oggi, soprattutto la serie in piedi, sono da Pinacoteca delle Belle Arti! Un’… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Dorothea

Medaglia di bronzo perWierer nella 7,5 km sprint di. Per l'atleta azzurra, tempo di 21'21 5 alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland e della svedese Elvira Oeberg.Una doppietta di bronzo per l'Italia: i protagonisti di giornata sono Davide Ghiotto , nei 10mila metri nello speed skating eWierer nella 7.5 km sprint di. Si tratta della decima medaglia per il Team Italia, che eguaglia così il numero di medaglie conquistate a Pyeongchang 2018. Una grande impresa per ...Dopo la delusione nella 15 km individuale di biathlon, Dorothea Wierer si prendere una rivincita conquistando la medaglia di bronzo nella 7,5 km sprint. Non è la prima medaglia olimpica per l'atleta ...La chiusura del cerchio o, se vogliamo, dei Cinque Cerchi per Dorothea Wierer. L’azzurra, pluricampionessa mondiale in Coppa del Mondo nel biathlon, andava a caccia del tassello mancante, ovvero una ...