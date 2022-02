Pechino 2022, Visintin in lacrime dopo il bronzo nello snowboardcross (VIDEO) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un bronzo storico quello conquistato da Omar Visintin nello snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. L’azzurro, ancora incredulo, si è lasciato andare alle lacrime di gioia per un risultato incredibile dopo una finale in cui ha lottato fino agli ultimi metri e dove ha recuperato dal quarto posto iniziale. Di seguito il VIDEO dell’azzurro sul podio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Unstorico quello conquistato da Omarmaschile alle Olimpiadi di. L’azzurro, ancora incredulo, si è lasciato andare alledi gioia per un risultato incredibileuna finale in cui ha lottato fino agli ultimi metri e dove ha recuperato dal quarto posto iniziale. Di seguito ildell’azzurro sul podio. SportFace.

