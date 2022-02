Nintendo Direct: in arrivo nuove piste su Mario Kart 8 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Buone notizie per tutti gli amanti delle corse su Mario Kart 8 Deluxe, verranno infatti aggiunte ben 48 piste tramite 6 DLC Mario Kart 8 Deluxe è uno di quei titoli che, a partire dal suo arrivo nel novembre del 2020, ha saputo arrivare subito in prima posizione sia nel cuore degli appassionati del brand che nelle classifiche diventando il titolo più venduto del brand con il record di quasi 40 milioni di copie acquistate in tutto il mondo. Ma perché limitarsi quando si può aggiungere molto di più? Vediamolo assieme! Mario Kart 8 Deluxe: largo al Booster Course Pass La saga di corse del nostro caro idraulico e amici al seguito, partita negli anni Novanta con il primo titolo per SNES, oggi si arricchisce di più tracciati che rimandano ai capitoli ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 10 febbraio 2022) Buone notizie per tutti gli amanti delle corse su8 Deluxe, verranno infatti aggiunte ben 48tramite 6 DLC8 Deluxe è uno di quei titoli che, a partire dal suonel novembre del 2020, ha saputo arrivare subito in prima posizione sia nel cuore degli appassionati del brand che nelle classifiche diventando il titolo più venduto del brand con il record di quasi 40 milioni di copie acquistate in tutto il mondo. Ma perché limitarsi quando si può aggiungere molto di più? Vediamolo assieme!8 Deluxe: largo al Booster Course Pass La saga di corse del nostro caro idraulico e amici al seguito, partita negli anni Novanta con il primo titolo per SNES, oggi si arricchisce di più tracciati che rimandano ai capitoli ...

Advertising

EclecticFirst : RT @zave: #Nintendo e Switch sono fuori da ogni tempo, il mio editoriale post-Direct per @IGNitalia. (Cliccare qui per leggere cose ??) h… - telodogratis : Tutte le novità mostrate al Nintendo Direct del 9 Febbraio - AndreaLBNinja : Nintendo Direct del 9.2.2022 - Reazioni e opinioni - Il_Paradroide : RT @zave: #Nintendo e Switch sono fuori da ogni tempo, il mio editoriale post-Direct per @IGNitalia. (Cliccare qui per leggere cose ??) h… - zave : #Nintendo e Switch sono fuori da ogni tempo, il mio editoriale post-Direct per @IGNitalia. (Cliccare qui per legg… -