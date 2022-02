Foibe | Fratoianni | ' circolare ministero Istruzione supera ogni limite'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "anno si ripete il copione della destra di tentare di equiparare il massacro dellealla tragedia della Shoah. Ora ci si mette pure ildell'. L'esame di maturità lo facciano i collaboratori del ministro Bianchi, non i 18enni". Così Nicola, segretario nazionale di Sinistra Italiana. “Di fronte al massacro dellee all'esodo di migliaia di vicini, frutto di un nazionalismo malato e della tragedia della guerra, serve rispetto, memoria, rigore storico.anno si ripete il solito copione della destra di questo Paese di equiparare questo massacro all'unicità della tragedia della Shoah, come se cosi si potessero edulcorare i crimini del fascismo e del nazismo in un indistinto calderone. ...