Fiorentina | le pagelle di CM | speedy-Gonzalez l'uomo in più | Milenkovic regala le semifinali!

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Atalanta-2-3 Terracciano 6: l’eurogol di Zappacosta è impossibile da parare, attento sul resto Odriozola 6: via...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina pagelle

Le, i voti e il tabellino di Atalanta -2 - 3, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. Nel primo tempo è la viola a partire meglio, grazie anche all'intervento del var. ...L'uomo infatti non ha nulla che possa richiamare alla nobildonna, Drusilla, che gode di ... SANREMO 2022/ Lee le "punte di diamante" indietro nella classificaNon vede partire il tiro di Milenkovic, nel definitivo vantaggio ospite. Aiuta tanto i compagni in fase di copertura, quando la Fiorentina attacca. Ma anche quando c’è da offendere non si fa trovare ...Le pagelle, i voti e il tabellino di Atalanta-Fiorentina 2-3, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. Nel primo tempo è la viola a partire meglio, grazie anche all’intervento del var. Al ...