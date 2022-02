Come sta veramente Sofia Goggia? Misteri, social e giornalisti: e la prova di sabato… (Di giovedì 10 febbraio 2022) Era nell’aria, ma oggi è arrivata l’ufficialità: Sofia Goggia non prenderà parte al superG delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La bergamasca era rimasta vittima di una bruttissima caduta nel superG di Cortina in Coppa del Mondo lo scorso 23 gennaio. Il responso della risonanza magnetica fu impietoso: lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. “Se questo è il piano che Dio ha riservato per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo. E andare avanti“, aveva provato a farsi forza la classe 1992, che sin dal giorno successivo iniziò il difficilissimo percorso di recupero. Sofia ha riacceso giorno dopo giorno la speranza, postando sul proprio profilo Instagram diverse storie in cui mostrava ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Era nell’aria, ma oggi è arrivata l’ufficialità:non prenderà parte al superG delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La bergamasca era rimasta vittima di una bruttissima caduta nel superG di Cortina in Coppa del Mondo lo scorso 23 gennaio. Il responso della risonanza magnetica fu impietoso: lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. “Se questo è il piano che Dio ha riservato per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo. E andare avanti“, avevato a farsi forza la classe 1992, che sin dal giorno successivo iniziò il difficilissimo percorso di recupero.ha riacceso giorno dopo giorno la speranza, postando sul proprio profilo Instagram diverse storie in cui mostrava ...

Advertising

francesca_flati : Tutti noi del @Mov5Stelle sosteniamo con forza la libera informazione e condanniamo qualsiasi attacco sguaiato e in… - borghi_claudio : @FmMosca @GiulioMarini2 Ma come nessuno ci ha detto nulla? Ha fatto quattro letture sta roba. - PietroMazzara : Lo striscione apparso ieri in curva sud che fa riferimento a “Paolo” non riguarda Maldini come sta erroneamente circolando - Meira85253235 : @Noninfluente Ci siamo battuti dall'inizio per raccontare che la PCR non è stata creata per la diagnostica ma per l… - Meira85253235 : Ci siamo battuti dall'inizio per raccontare che la PCR non è stata creata per la diagnostica ma per la ricerca, epp… -