Cane blu, cosa significa la frase di Doc – Nelle tue mani? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Cane blu, cosa significa: giovedì 10 febbraio torna la fiction di Doc – Nelle tue mani. Dopo la pausa della settimana del Festival di Sanremo arriva la quarta puntata con un episodio con il secondo episodio della serata con un titolo inequivocabile. Cane blu, cosa significa la frase di Doc – Nelle tue mani “Cane blu”: sono due parole spesso utilizzate da Luca Argentero e gli altri in corsia quando c’è da affrontare un pericolo o un momento difficile. Il significato non è mai stato rivelato dai protagonisti, è sempre stato rimandato. Le due parole fanno riferimento senza dubbi al periodo della pandemia affrontata dai protagonisti della fiction. Il suo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022)blu,: giovedì 10 febbraio torna la fiction di Doc –tue. Dopo la pausa della settimana del Festival di Sanremo arriva la quarta puntata con un episodio con il secondo episodio della serata con un titolo inequivocabile.blu,ladi Doc –tueblu”: sono due parole spesso utilizzate da Luca Argentero e gli altri in corsia quando c’è da affrontare un pericolo o un momento difficile. Ilto non è mai stato rivelato dai protagonisti, è sempre stato rimandato. Le due parole fanno riferimento senza dubbi al periodo della pandemia affrontata dai protagonisti della fiction. Il suo ...

Advertising

cassiopea3103 : alba che aspetta di sapere il significato di cane blu #DOCNelleTueMani2 - lid_rnl : RT @axelvassallo: Stasera ore 21:25 su @RaiUno la 4^pt.di #DocNelleTueMani2 con @Lucaargentero,@MatildeGioli, @malanchinoalb,@pierspollon.… - laalcolizzata1 : RT @imironicc: Stasera torna Doc, quindi scopriremo come è morto Lorenzo e cosa significa cane blu. Non sono pronta, però finalmente direi… - thenightwe2met : quindi stasera torna doc ma si saprà anche com'è andata per lorelazzarini e di cane blu non so se lo voglio - AngeloAmbroset : RT @axelvassallo: Stasera ore 21:25 su @RaiUno la 4^pt.di #DocNelleTueMani2 con @Lucaargentero,@MatildeGioli, @malanchinoalb,@pierspollon.… -