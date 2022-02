Camelio è sicuro | “Joao Pedro il prossimo anno giocherà nel Napoli”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Camelio sicuro

CalcioToday.it

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "Joao Pedro il prossimo anno giocherà nel Napoli" Koulibaly - Anguissa, oggi saranno a Castel Volturno CONTENUTI EXTRA FIRST ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "Joao Pedro il prossimo anno giocherà nel Napoli" Koulibaly - Anguissa, oggi saranno a Castel Volturno CONTENUTI EXTRA FIRST ...Il giornalista Enrico Camelio è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo lanciando una bomba di mercato che riguarderebbe il bomber del Cagliari Joao Pedro al Napoli. Ecco le sue parole. “Joao ...Il Napoli non si è mai mosso per Joao Pedro. Ad affermarlo è Ciro Venerato, che smentisce la trattativa con il Cagliari ...