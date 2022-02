Banca Ifis vola in Borsa: titolo +7% spinto dal nuovo piano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Banca Ifis vola in Borsa dopo il nuovo piano. A Piazza Affari il titolo della società, che è sponsor di maglia della Sampdoria, ha guadagnato il 6,88% a 20,52 euro. Banca Ifis infatti prevede nel nuovo piano al 2024 164 milioni di euro di utile netto (161 milioni di euro di utile di pertinenza della capogruppo) L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 10 febbraio 2022)indopo il. A Piazza Affari ildella società, che è sponsor di maglia della Sampdoria, ha guadagnato il 6,88% a 20,52 euro.infatti prevede nelal 2024 164 milioni di euro di utile netto (161 milioni di euro di utile di pertinenza della capogruppo) L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Banca Ifis vola in Borsa: titolo +7% spinto dal nuovo piano: Banca Ifis vola in Borsa dopo il nuo… - CalcioFinanza : Banca Ifis vola in Borsa: titolo +7% a Piazza Affari spinto dal nuovo piano - formichenews : Banca Ifis, ecco il piano industriale al 2024. I numeri e le foto ?? - Italpress : Banca Ifis, previsto utile netto di 400 milioni nel triennio 2022-2024 - Giornaleditalia : Banca Ifis, Geertman: 'Piano di crescita organica. Puntiamo all'aumento dei ricavi fino a 700 milioni' -