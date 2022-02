Vicenda Open, chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi e altri 10 indagati (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di 11 indagati, tra cui Matteo Renzi, per l'inchiesta sulle presunte irregolarità nei finanziamenti a Open, la fondazione nata per sostenere le iniziative... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La procura di Firenze haildi 11, tra cui, per l'inchiesta sulle presunte irregolarità nei finanziamenti a, la fondazione nata per sostenere le iniziative...

mimmoschiavo : Il giorno dopo la notizia della ordinanza del Tribunale di Napoli che sospende la nomina di #Conte arriva la richie… - ValeryMell1 : RT @flavikon: Non so come finirà il processo open #renzi (credo in un nulla di fatto), ma so di certo che Renzi potrà farsi un’altra villa… - flavikon : Non so come finirà il processo open #renzi (credo in un nulla di fatto), ma so di certo che Renzi potrà farsi un’al… - GiancarloGallo_ : @tagadala7 Purgatori dice troppe inesattezze su Renzi: confonde la vicenda giudiziaria open con una faccenda di opp… - MotorHe09222710 : #DiMartedi La Procura di Firenze chiede il processo per Renzi, per la vicenda sui finanziamenti a Open e lui denunc… -