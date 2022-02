Traffico Roma del 09-02-2022 ore 18:00 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Luceverde Roma una sera per ritrovati in redazione Sonia cerquetani chiusa la via Laurentina per una fuga di gas nei pressi di valleranello il Traffico in uscita da Roma e deviato su via di Tor Pagnotta mentre i veicoli diretti a Roma Sono deviati sulla rotatoria Laurentina Vallerano sul Raccordo Anulare Inoltre sono chiuse le rampe in uscita in entrata per la Laurentina per questo motivo il è già te sterna Ci sono code tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana è interna tra Appia e Pontina molti gli incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente chiusa al transito via cremera file e poi su via di Grotta Perfetta su via L’Aquila incrocio con via Ascoli Piceno e poi su via di Cervara ed ancora disagi al Traffico per incidenti via Aurelia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Luceverdeuna sera per ritrovati in redazione Sonia cerquetani chiusa la via Laurentina per una fuga di gas nei pressi di valleranello ilin uscita dae deviato su via di Tor Pagnotta mentre i veicoli diretti aSono deviati sulla rotatoria Laurentina Vallerano sul Raccordo Anulare Inoltre sono chiuse le rampe in uscita in entrata per la Laurentina per questo motivo il è già te sterna Ci sono code tra laFiumicino e la Tuscolana è interna tra Appia e Pontina molti gli incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente chiusa al transito via cremera file e poi su via di Grotta Perfetta su via L’Aquila incrocio con via Ascoli Piceno e poi su via di Cervara ed ancora disagi alper incidenti via Aurelia ...

Advertising

fattoquotidiano : “Blocchiamo le strade contro il collasso del clima” Chi sono gli attivisti del movimento ambientalista @XrItaly che… - LeopardiMelissa : Io appena uscita dal lavoro, con rinforzi di Mikado che sbircio sui #jeru prima di immetermi nel traffico di Roma… - seriousgames123 : RT @Radio1Rai: ??Traffico di #droga su web e #DarkWeb. Giudizio immediato per oltre 30 persone arrestate a ottobre per importazione e cessio… - messveneto : Droga: in trenta a processo a Roma, giudizio immediato anche per la sorella di Ornella Muti: L’inchiesta sul traffi… - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in sulla Colombo dal laghetto dell'Eur in direzione della Pontina -