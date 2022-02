Olimpiadi | Moioli eliminata in semifinale dello snowboard | delusione per la portabandiera azzurra

Advertising

Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Dopo l'eliminazione nelle semifinali, Michela Moioli cade a metà della small finals dello snowboard… - ItaliaTeam_it : Lo spettacolo della cerimonia, l’#ItaliaTeam con Michela Moioli portabandiera, le Olimpiadi sono ufficialmente iniz… - RaiDue : ???? ECCOLI ???? Guidato dalla nostra portabandiera Michela Moioli, il Team Azzurro sfila a #Beijing2022 ?? ?? Segui… - Giusepp17413380 : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Dopo l'eliminazione nelle semifinali, Michela Moioli cade a metà della small finals dello snowboard alle O… - Piergiulio58 : Michela Moioli eliminata alle Olimpiadi nello snowboardcross: solo terza in semifinale- -

ADV PECHINO (CINA) " Michelaè stata eliminata in semifinale nella gara di snowboardcross femminile alledi Pechino 2022. Al Genting Snow Park di Zhangjiakou la 26enne alfiere azzurra, che difendeva il titolo ...Michelanon ce la fa e rimane fuori dalla finale di snowboard cross nelleinvernali di Pechino. Deluse le tante aspettative dell'azzurra arrivava a Bejing con l'intenzione di bissare il ...E’ cocente la delusione di Michela Moioli, portabandiera azzurra alle Olimpiadi Invernali di Pechino. La snowbordista, medaglia d’oro a Pyeongchang, non è riuscita a qualificarsi per la finale sulla ...Ed era la campionessa olimpica in carica. Logico che ci fossero molte aspettative per Michela Moioli, ma la sua avventura nello snow board cross si è interrotta bruscamente in semifinale. Peccato ...