NUNZIA DE GIROLAMO A BUBINOBLOG | CIAO MASCHIO RICOMINCIA TRA NOVITÀ E CELEBRI OSPITI

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La seconda stagione di “” è ai nastri di partenza su Rai1.Decompie un’altra scelta rivoluzionaria, portando sulla rete ammiraglia una coppia di drag queen che risponde al nome delle Karma B, duo in drag emblema del genere, pronto a confrontarsi con gliin una ironica “chiacchierata tra uomini”. In principio fu Drusilla Foer, scelta da Denella prima edizione e assente quest’anno per un lungo tour teatrale dopo il successo a Sanremo. Le Karma B ne raccolgono l’eredità come presenza fissa di, pronto da sabato 12 febbraio ad accendere la seconda serata di Rai1 con tanti uomini. Eleganti, sofisticate e dalla lingua tagliente, le Karma B sono le ...

Si tratta di Felice Pisapia (avvocati Vincenzo Regardi e Claudio Botti), ex direttore amministrativo, dell'ex parlamentare Nunzia De Girolamo (avvocati Domenico Di Terlizzi e Giandomenico Caiazza), ...Ciao Maschio, il ritorno di Nunzia De Girolamo: 'Gli uomini saranno inizialmente intimoriti' E' tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo da protagonista per Nunzia De Girolamo. La bravissima conduttrice a partire da sabato 12 tornerà in seconda serata con il suo Ciao Maschio, format di ...