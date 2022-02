Milan-Donnarumma, il retroscena del portiere: “l’ultima chiamata per avvertirmi del mio sostituto” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gigio Donnarumma torna a parlare e l’ex Milan svela alcuni retroscena. Attualmente è il portiere del Psg, ma un argomento caldo riguarda sempre la sua esperienza in rossonero. “Tutti danno la colpa a me senza però guardare cos’è successo dall’altra parte. In sintesi: l’ultima telefonata da parte del club è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere. Quindi è finita così”, ha detto a ‘La Gazzetta dello Sport’. Su Maignan: “mi ha fatto una bella impressione, gli faccio i complimenti: sono contento per lui e per la squadra”. “Ringrazio il club per quello che ha fatto per me, seguo le partite come tifoso e ho gioito per il derby vinto”. Sul Paris Saint-Germain “credo sia sempre stato nel destino, mi seguivano da anni, sono contento e orgoglioso di essere qui. Non ci sono ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gigiotorna a parlare e l’exsvela alcuni. Attualmente è ildel Psg, ma un argomento caldo riguarda sempre la sua esperienza in rossonero. “Tutti danno la colpa a me senza però guardare cos’è successo dall’altra parte. In sintesi:telefonata da parte del club è stata per comunicarmi che avevano preso un altro. Quindi è finita così”, ha detto a ‘La Gazzetta dello Sport’. Su Maignan: “mi ha fatto una bella impressione, gli faccio i complimenti: sono contento per lui e per la squadra”. “Ringrazio il club per quello che ha fatto per me, seguo le partite come tifoso e ho gioito per il derby vinto”. Sul Paris Saint-Germain “credo sia sempre stato nel destino, mi seguivano da anni, sono contento e orgoglioso di essere qui. Non ci sono ...

