Isis, colpito ma non affondato. Analisi di Jean (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Due settimane molto dure per quanto rimane dell'IS nel Vicino Oriente. In primo luogo è fallito l'attacco alla prigione di Hasakah nella Siria nord-orientale. Era iniziato il 21 gennaio e durato cinque giorni. In secondo luogo, si è ucciso il 3 febbraio a Idlib, nella Siria nord-occidentale, al-Hashini al-Qurashi, capo dell'IS, succeduto al califfo Abu Bakr al-Baghdadi, a sua volta suicidatosi nell'ottobre 2019 sempre per non essere catturato in raids delle forze speciali Usa. I due eventi danno lo spunto per esaminare che cosa sia rimasto dell'IS e quali ne siano la strategia e i rapporti con al-Qaeda, dopo la sconfitta nel Vicino Oriente nel 2019 e la vittoria dei Talebani che, in Afghanistan, sono alleati con quanto resta di al-Qaeda e hanno continui scontri con lo IS della Provincia del Korasan. ù Tale rivalità e combattimenti fra le due organizzazioni jihadiste avvengono anche in ...

