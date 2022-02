Inter | confermata il trauma distorsivo alla caviglia per Bastoni | il comunicato

(Di mercoledì 9 febbraio 2022), le condizioni di Alessandro: confermato ildestra per il centrale azzurro Confermato ildestra per Alessandro. Ilufficiale da parte dell’– «Sostituito nel corso di-Roma di Coppa Italia, Alessandroè stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno confermato ildestra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Confermata la diagnosi sull'infortunio di #Bastoni ?? - HofficialNews : Diagnosi confermata dopo la risonanza di questa mattina per Alessandro #Bastoni: trauma distorsivo alla caviglia de… - Davide_CRS00 : @maiconesimo @it_inter Se sarà confermata la distorsione, penso in 15 giorni circa - NimaTavRood : RT @SimoneTogna: Con le parole di Marotta a Mediaset, 'abbiamo perso e dobbiamo avere la consapevolezza di farne tesoro, diamo una giusta l… - SimoneTogna : Con le parole di Marotta a Mediaset, 'abbiamo perso e dobbiamo avere la consapevolezza di farne tesoro, diamo una g… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter confermata

TUTTO mercato WEB

Il sorteggio è stato benevolo, soprattutto visto l'avversario dell'ma anche delle altre ... secondo 'AS', se dovesse esserel'ennesima lesione al soleo la prognosi potrebbe essere di ...Nei minuti finali del primo tempo di- Roma il difensore è stato costretto ad abbandonare il ... Se dovesse esserela distorsione alla caviglia dovrebbe restare fermo ai box per almeno ...Trauma distorsivo alla caviglia destra. E' questa la diagnosi sull'infortunio di Bastoni, confermata dall'Inter dopo la risonanza di questa mattina. Ecco ...Ascolta la versione audio dell'articolo Inter, Inzaghi perde un big. Le condizioni UFFICIALI dopo gli esami effettuati in mattinata. Le ultime notizie Confermato il trauma distorsivo alla caviglia des ...