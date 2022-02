Eutanasia, la condanna di Papa Francesco: “La vita è un diritto, non la morte” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Città del Vaticano – Nuova condanna di Papa Francesco all’Eutanasia: l’appello arriva durante l’Udienza Generale. Nell’Aula Paolo VI, il Pontefice continua il ciclo di catechesi dedicato alla figura di San Giuseppe, soffermandosi oggi sul tema “San Giuseppe patrono della buona morte”. Da qui l’invito a scongiurare “inaccettabili derive” eutanasiche. Il Santo Padre esprime gratitudine “per tutto l’aiuto che la medicina si sta sforzando di dare, affinché attraverso le cosiddette ‘cure palliative’, ogni persona che si appresta a vivere l’ultimo tratto di strada della propria vita, possa farlo nella maniera più umana possibile”. “Dobbiamo però stare attenti – avverte – a non confondere questo aiuto con derive anch’esse inaccettabili che portano all’Eutanasia. Dobbiamo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Città del Vaticano – Nuovadiall’: l’appello arriva durante l’Udienza Generale. Nell’Aula Paolo VI, il Pontefice continua il ciclo di catechesi dedicato alla figura di San Giuseppe, soffermandosi oggi sul tema “San Giuseppe patrono della buona”. Da qui l’invito a scongiurare “inaccettabili derive” eutanasiche. Il Santo Padre esprime gratitudine “per tutto l’aiuto che la medicina si sta sforzando di dare, affinché attraverso le cosiddette ‘cure palliative’, ogni persona che si appresta a vivere l’ultimo tratto di strada della propria, possa farlo nella maniera più umana possibile”. “Dobbiamo però stare attenti – avverte – a non confondere questo aiuto con derive anch’esse inaccettabili che portano all’. Dobbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia condanna Papa Francesco: "La morte non è da respingere e nemmeno da somministrare" Né accanimento terapeutico né morte 'somministrata'. Non usa la parola eutanasia, papa Francesco, ma condanna qualsiasi forma di aiuto al suicidio. Nello stesso tempo invita i cristiani a riprendere la saggezza di sempre, quella del 'popolo fedele di Dio', che invoca: '...

Eutanasia, la condanna di Papa Francesco: "La vita è un diritto, non la morte" Il Faro Online Referendum cannabis, eutanasia e giustizia: cosa succede il 15 febbraio? Cosa succede il 15 febbraio 2022, perché questa data è tanto importante per il referendum sulla cannabis, eutanasia e giustizia?

"Eutanasia, seconda condanna per l’Asur" Nel giro di 7 mesi nelle Marche, dopo un primo provvedimento nel caso di Mario (nome di fantasia), tetraplegico da 11 anni, per il quale la procedura è ora ‘ferma’ sulla questione del farmaco da ...

