Calcio: Fiorentina. Piatek 'Ottima scelta trasferirsi in viola' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'attaccante polacco: "Nello spogliatoio sono stato accolto benissimo" FIRENZE - trasferirsi alla Fiorentina "credo sia stata un'Ottima scelta perché sia al Genoa che al Milan avevo fatto bene, mentre ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'attaccante polacco: "Nello spogliatoio sono stato accolto benissimo" FIRENZE -alla"credo sia stata un'perché sia al Genoa che al Milan avevo fatto bene, mentre ...

Advertising

sportli26181512 : Fiorentina, Piatek asso di Coppa Italia: Il polacco in carriera ha segnato 10 gol nella competizione, e l'Atalanta… - sportface2016 : #Fiorentina, #Piatek: 'Felice di essere qui, in #Bundesliga non era lo stesso' - Mariapostardi : In Rai e nei film romaneschi( tutti) si parla solo della Roma e affini. Ma capite che nel calcio italiano la Roma h… - ALESSAN96222456 : @gaetpoli7 Che ti devo dire sui Canali tv zona di Firenze, la Fiorentina è una religione!! Certo che tutto è audien… - AlesMosca1989 : @saIva___ Scusate ma a prescindere dalla qualità della rosa la mano dell'allenatore si dovrebbe vedere nel gioco, E… -