Sono 80.000 le persone in FVG over50 senza dose booster (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono circa 80.000 gli over 50 in Friuli Venezia Giulia che non hanno ancora prenotato la terza dose di vaccino. Una parte di questi ha contratto il Covid dopo la seconda dose. Esclusi i guariti, rimangono alcune migliaia di persone per le quali è previsto l'obbligo vaccinale e che non hanno ancora completato il ciclo con il booster. Riccardo Riccardi: Auspichiamo che prenotino presto l'appuntamento. In generale la campagna vaccinale in regione procede a passo dell'alpino: costante e continua. Sulle terze dosi abbiamo superato la media italiana e sulle altre categorie cominciamo ad avere numeri importanti. Non è mai mancata l'offerta, ma c'è stata una titubanza sulla domanda". A oggi la fascia rimasta più indietro nella campagna vaccinale è quella dei bambini, ha osservato. In questo caso si ...

