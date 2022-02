Nomination Oscar 2022, tutte le candidature: c’è anche Sorrentino (Di martedì 8 febbraio 2022) Nomination Oscar 2022, sono state annunciate tutte le candidature in vista della cerimonia che andrà in scena nel mese di marzo. Le date ci sono ma non ancora un presentatore. Nomination Oscar 2022: annunciate le candidature Nomination Oscar 2022: sono state annunciate le candidature. La cerimonia della consegna della statuetta d’ora si terrà tra il 27 e il 28 marzo al Dolby Theatre di Hollywood, in California. Ci sono ben 23 categorie di candidature e tra queste c’è anche in concorso un film italiano: per il premio il “miglior film internazionale” c’è È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Invece, il Potere del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 8 febbraio 2022), sono state annunciatelein vista della cerimonia che andrà in scena nel mese di marzo. Le date ci sono ma non ancora un presentatore.: annunciate le: sono state annunciate le. La cerimonia della consegna della statuetta d’ora si terrà tra il 27 e il 28 marzo al Dolby Theatre di Hollywood, in California. Ci sono ben 23 categorie die tra queste c’èin concorso un film italiano: per il premio il “miglior film internazionale” c’è È stata la mano di Dio di Paolo. Invece, il Potere del ...

