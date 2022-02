“No, questo non puoi dirlo”: ancora guai per Barù, bacchettato senza pietà [VIDEO] (Di martedì 8 febbraio 2022) Il gieffino Barù non si trattiene e spara a zero su una cantante molto famosa, è polemica sui social media: ecco tutti i dettagli della vicenda. Barù al GF Vip (screenshot YouTube)Barù è stato un grande protagonista del GF Vip durante la settimana appena passata. Dopo il “Delia-gate” e le insinuazioni di un ipotetico bacio fra i due, il gieffino ha vissuto un momento di profonda tristezza all’interno della casa a causa di una serie di problemi personali. Nonostante tutto, il vippone ha continuato a mantenere la sua vena di grande esplosività, pronunciando una frase che ha scatenato una serie di polemiche sul web. ”Gravissimo”: il mondo del web si rivolta, pessima uscita per Barù Barù e la battuta fuori luogo (screenshot Twitter)Il gieffino Barù è sempre stato molto sincero e ... Leggi su specialmag (Di martedì 8 febbraio 2022) Il gieffinonon si trattiene e spara a zero su una cantante molto famosa, è polemica sui social media: ecco tutti i dettagli della vicenda.al GF Vip (screenshot YouTube)è stato un grande protagonista del GF Vip durante la settimana appena passata. Dopo il “Delia-gate” e le insinuazioni di un ipotetico bacio fra i due, il gieffino ha vissuto un momento di profonda tristezza all’interno della casa a causa di una serie di problemi personali. Nonostante tutto, il vippone ha continuato a mantenere la sua vena di grande esplosività, pronunciando una frase che ha scatenato una serie di polemiche sul web. ”Gravissimo”: il mondo del web si rivolta, pessima uscita pere la battuta fuori luogo (screenshot Twitter)Il gieffinoè sempre stato molto sincero e ...

Advertising

chetempochefa : 'I Papa precedenti erano Santi,io ho bisogno dei rapporti umani.Per questo abito in questo albergo. E' una vita per… - chetempochefa : 'Una domanda a cui non sono riuscito a rispondere è perchè soffrono i bambini. Io non trovo spiegazione a questo. I… - pisto_gol : Ho visto quasi tutte le partite della Roma, e di conseguenza di #Zaniolo : il ragazzo-talento tecnico vero e strapo… - AnkyBoh : RT @AlessandroCere7: Dr. Martin Blachier? ' perché per 2 anni non abbiamo voluto accettare che questo virus è un virus che riguarda la pop… - Joaquinper11 : RT @ale_dillo: Non diciamo stronzate Soleil ha ragione 'Gianluca non avevi altre persone con cui hai legato meno rispetto a uno con cui con… -