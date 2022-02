Maxi-sequestro di beni all’ex patron del Terracina calcio (Di martedì 8 febbraio 2022) Maxi sequestro di beni per un imprenditore pontino, conosciuto anche nella sua veste di ex presidente del Terracina calcio. Un sequestro di 50 milioni di beni situati in Italia e all’estero, di assetti societari e rapporti finanziari riconducibili al 51enne pontino Luciano Iannotta. Arrestato nel 2020, Iannotta era stato accusato di bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori, corruzione, autoriciclaggio, sequestro di persona, ma anche estorsione aggravata dal metodo mafioso. E oggi è arrivata il provvedimento emesso dal Tribunale delle misure di prevenzione di Roma che ha disposto il sequestro di un’impresa individuale, di una fondazione, della totalità delle quote e dell’intero patrimonio aziendale di 37 compagini ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 8 febbraio 2022)diper un imprenditore pontino, conosciuto anche nella sua veste di ex presidente del. Undi 50 milioni disituati in Italia e all’estero, di assetti societari e rapporti finanziari riconducibili al 51enne pontino Luciano Iannotta. Arrestato nel 2020, Iannotta era stato accusato di bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori, corruzione, autoriciclaggio,di persona, ma anche estorsione aggravata dal metodo mafioso. E oggi è arrivata il provvedimento emesso dal Tribunale delle misure di prevenzione di Roma che ha disposto ildi un’impresa individuale, di una fondazione, della totalità delle quote e dell’intero patrimonio aziendale di 37 compagini ...

