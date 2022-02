M5S | Grillo studia mosse per uscire da impasse

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Toccherà ancora una volta all’Elevato sbrogliare la matassa. Il ‘day after’ del Movimento 5 Stelle dopo l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha ‘congelato’ il nuovo statuto del M5S e l’elezione di Giuseppe Conte come leader, è all’insegna del silenzio. Ci pensa Beppe, con un intervento sui social, a indicare la rotta. A seguito della decisione dei giudici, scrive il garante pentastellato, “ha acquisito reviviscenza lo statuto approvato il 10 febbraio 2021. Le sentenze si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata”. “In questo momento non si possono prendere decisioni avventate”, il monito di, che annuncia: “Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte”. Nel frattempo, il cofondatore del Movimento invita “tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ...