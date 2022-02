Lea, un nuovo giorno: cast, puntate, trama e protagonisti (Di martedì 8 febbraio 2022) La fiction “Lea, Un nuovo giorno” debutterà in prima serata su Rai 1 a partire da martedì 8 febbraio: ecco svelati cast, trama e anticipazioni della nuova fiction. Lea, un nuovo giorno: puntate e trama Nella prima serata di martedì 8 febbraio, andrà in onda su Rai 1 il primo episodio della prima stagione di “Lea, Un nuovo giorno”, con protagonista Anna Valle e Giorgio Pasotti. La nuova fiction Rai si compone di quattro episodi da circa 100 minuti e andrà in onda per quattro martedì a partire dall’8 febbraio. L’ultimo appuntamento con la serie, quindi, è previsto per il 1° marzo. “Lea, Un nuovo giorno” è ambientato in un ospedale e tratta un argomento estremamente delicato ossia il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 8 febbraio 2022) La fiction “Lea, Un” debutterà in prima serata su Rai 1 a partire da martedì 8 febbraio: ecco svelatie anticipazioni della nuova fiction. Lea, unNella prima serata di martedì 8 febbraio, andrà in onda su Rai 1 il primo episodio della prima stagione di “Lea, Un”, con protagonista Anna Valle e Giorgio Pasotti. La nuova fiction Rai si compone di quattro episodi da circa 100 minuti e andrà in onda per quattro martedì a partire dall’8 febbraio. L’ultimo appuntamento con la serie, quindi, è previsto per il 1° marzo. “Lea, Un” è ambientato in un ospedale e tratta un argomento estremamente delicato ossia il ...

