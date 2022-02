La Juve pensa al post Alex Sandro: da Cambiaso a Udogie, i nomi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Juve guarda al futuro. L'operazione di rinnovamento della rosa è già iniziata con Vlahovic, Zakaria e Gatti. E proseguirà... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Laguarda al futuro. L'operazione di rinnovamento della rosa è già iniziata con Vlahovic, Zakaria e Gatti. E proseguirà...

Advertising

sportli26181512 : La Juve pensa al post Alex Sandro: da Cambiaso a Udogie, i nomi: La Juve guarda al futuro. L'operazione di rinnovam… - AndreaLazzer : RT @NandoPiscopo1: @_IlBoris Non c'ha fatto capire un cazzo a noi in Champions, Juve pure, pensa te - NandoPiscopo1 : @_IlBoris Non c'ha fatto capire un cazzo a noi in Champions, Juve pure, pensa te - Adenuricfla : RT @mairzuc23: @Ciroesp87727084 @gaetpoli7 @Ek_Ooh @sscnapoli @BoniekZibi Sta storia che gli juventini non di Torino abbiano una vita di me… - 570ae816853d4b6 : @FBiasin Pensa che con la juve lo fanno sempre, ma non ti ho mai sentito fare commenti del genere... -