Chris Pine debutta alla regia con il film Poolman

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'attorefarà il suo esordiocon il, di cui sarà anche protagonista e produttore.debutterà in veste di regista con il, di cui sarà inoltre protagonista accanto ad Annette Bening e Danny DeVito. Il progetto sarà prodotto da AGC Studios di Stuart Ford e nel team della produzione ci saranno anche Patty Jenkins, con cui ha collaborato in occasione di Wonder Woman, Stacey Sher (Django Unchained) e Ian Gotler.racconterà la storia di Darren Barrenman, un sognatore sfortunato e aspirante filosofo che trascorre le sue giornate occupandosi della piscina del condominio Tahitian Tiki nella soleggiata Los Angeles, e partecipa ai consigli di ...