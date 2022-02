Centrodestra | Albertini | ' situazione confusa | improbabile ricomposizione entro un anno'

(Di martedì 8 febbraio 2022) Milano, 8 feb. (Adnkronos) - La crisi del? "E' moltoche da qui a unci sia una". Giorgia Meloni? "E' stata la protagonista della rottura e adesso cercherà di utilizzare al massimo il dissenso" mentre Renzi "avrà un ruolo importante ma sarà il federatore del nuovo c". E la Lega? "La dialettica interna è tra populisti demagoghi e tecnocrati governisti. Ci sarà una soluzione anche a questa contesa". Non usa giri di parole Gabriele, per fare il quadro delladel, dopo il voto presidenziale che ha frantumato l'alleanza. L'ex sindaco di Milano, 71 anni, già senatore ed europarlamentare, l'scorso è stato indicato come ...

... finita con un cappotto pesantissimo per ile per la Lega. QUESTIONE DI METODO - Lo ...la faccia - il caso più clamoroso è quello di Milano con la candidatura abortita di Gabriele...... prima di succedere adcome sindaco di Milano, l'ha indicata come vice premier. L'... considerando che presiede l'assemblea tra il 2001 e il 2006, con un governo guidato dal. ...Ci sarà una soluzione anche a questa contesa”. Non usa giri di parole Gabriele Albertini, per fare il quadro della situazione del centrodestra, dopo il voto presidenziale che ha frantumato l’alleanza.Occhi puntati poi sulla quarta votazione, quando il quorum si abbasserà, e potrebbe prendere corpo l'ipotesi di convergere sulla Casellati. Per il centrodestra è il giorno della scelta dei candidati d ...