VIDEO Biathlon | Individuale donne Pechino 2022 | highlights e sintesi Oro Herrmann | indietro Dorothea Wierer

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Giornata con pochi sorrisi per l’Italia allo Zhangjiakou NationalCentre. La 15 kmfemminile ha visto le nostre portacolori distanti dalle posizioni che contano, con troppi errori al poligono e la sensazione che anche le temperature particolarmente rigide non siano state tra i fattori favorevoli in chiave italiana. La medaglia d’oro è andata alla tedesca Denisedavanti alla francese Anais Chevalier-Bouchet di 9.4 (0+0+0+1) e alla norvegese Marte Olsbu Roeiseland di 15.3 (1+0+0+1). Per l’Italiaè giunta in 18ma posizione a 2:32.3 con 1 errore nella seconda serie e 2 nell’ultima, decisamente sanguinosi per i sogni di gloria dell’altoatesina. Andiamo, quindi, a vedere glidella gara odierna, con la straordinaria vittoria di Denise ...