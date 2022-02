Sanremo 2022 nella bufera: “Vergogna trasformare il Festival in una discoteca! “ (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo, oltre al successo registrato in termini di ascolti tv, fa ora i conti con la polemica mediatica che accusa la kermesse di non essere stata vincolata alle misure anti-Coronavirus vigenti in Italia. L’accusa giunge dal Movimento imprese italiane, che in una nota di denuncia pubblica contesta ad Amadeus e al resto della produzione Rai di aver trasformato il Festival in una discoteca, mentre le discoteche e i locali pubblici sono chiusi e/o falliti per via delle restrizioni anti-Covid 19. Sanremo 2022 nel mirino della polemica Dal 1° al 5 febbraio 2022, il Festival di Sanremo diretto e condotto da Amadeus ha sempre vinto la gara di ascolti in prima serata, battendo la concorrenza in tv. Tuttavia, la kermesse ligure deve fare i conti ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ildi, oltre al successo registrato in termini di ascolti tv, fa ora i conti con la polemica mediatica che accusa la kermesse di non essere stata vincolata alle misure anti-Coronavirus vigenti in Italia. L’accusa giunge dal Movimento imprese italiane, che in una nota di denuncia pubblica contesta ad Amadeus e al resto della produzione Rai di aver trasformato ilin una discoteca, mentre le discoteche e i locali pubblici sono chiusi e/o falliti per via delle restrizioni anti-Covid 19.nel mirino della polemica Dal 1° al 5 febbraio, ildidiretto e condotto da Amadeus ha sempre vinto la gara di ascolti in prima serata, battendo la concorrenza in tv. Tuttavia, la kermesse ligure deve fare i conti ...

