Meloni: se Mattarella cambierà passo ci troverà al suo fianco (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Se Mattarella cambierà passo" in questo secondo settennato "ci troverà al suo fianco". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervistata da RaiNews 24."Mi auguro che quello di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Se" in questo secondo settennato "cial suo". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, intervistata da RaiNews 24."Mi auguro che quello di ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La guerra di Brunetta (che non ha un voto) al maggioritario, l’adorazione sanremese di Mattarella e i sondaggi so… - gennaromigliore : Con #Mattarella come garante il Governo Draghi è rafforzato. A cambiare sono gli equilibri politici: il cdx a detta… - Sonny70131933 : @borghi_claudio Pure voi non scherzate, dal no complessivo di tutto il centro destra a Mattarella, a votarlo come f… - DarioStefano : Se la #Meloni crede davvero che gli italiani non avrebbero scelto #Mattarella, è davvero lontana dal sentimento del… - Fragment_84 : RT @martinoloiacono: QUIRINALE: MELONI, 'SE MATTARELLA CAMBIERÀ PASSO SAREMO AL SUO FIANCO'. Dopo l’agenda, il cambio di passo di Mattarel… -