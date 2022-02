Lorella Boccia annuncia l’addio con Niccolò Presta su Instagram | poi ci ripensa

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Sembrava arrivato come un fulmine a ciel sereno la fine della relazione tra. I due, che sono diventati da qualche mese genitori della loro primogenita Luce Althea, nata lo scorso ottobre, sono sempre apparsi molto affiatati sui social. E proprio per questo l’annuncio della rottura era apparso così improvviso: la ballerina ha infatti chiarito ben presto sucome stanno le cose.conha utilizzato il suo profiloperre la fine dell’amore col marito: una notizia che ha colto tutti di sorpresa dato ...

Advertising

tuseilmioniente : ua avevo mezza idea che lorella boccia avesse scherzato mio dio ma m so cagat sott quant è ver a maronn - AuriRubes : Ma Lorella Boccia che ci ha fatto uno scherzo?? LORÈ MA T’APPOST? ???? Mi hai fatto venire un colpooooo - ParliamoDiNews : Lorella Boccia: lo scherzo fatto ai fan - Gossip Blog #lorella #boccia #scherzo #gossip #blog - PasqualeMarro : #LorellaBoccia il dramma: “Non torna a casa da 20 giorni…” - ParliamoDiNews : Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono lasciati? Ecco che cosa è successo #lorella #boccia #niccolò #presta… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Boccia

Uno scherzo apprezzato e criticato sui social, quello fatto da Niccolò Presta e. La coppia, che sono qualche mese fa ha dato alla luce la prima figlia, infatti, era da qualche settimana che non pubblicava più scatti in dolce compagnia. Fino al giorno di capodanno ...e Niccolò Presta si sono lasciati: l'annuncio su Instagram è uno scherzosu Instagram: 'È uno scherzo'e Niccolò Presta: una storia d'amore da sogno ...Lorella Boccia ha utilizzato il suo profilo Instagram per annunciare la fine dell’amore col marito Niccolò Presta: una notizia che ha colto tutti di sorpresa dato che i due sono diventati da ...Infatti in molti ricorderanno Lorella Boccia, amatissima ballerina della trasmissione che fuori dagli studi di Canale 5 si è fatta notare per la sua storia d’amore con Niccolò Presta. La danzatrice ...