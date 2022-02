LIVE Biathlon, Individuale 15 km donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: oro Herrmann, Wierer sbaglia troppo (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 La russa Kristina Reztsova si inserisce in nona posizione con 2 errori e un distacco di 1’13” da Herrmann: con il 19/20 sarebbe finita sul podio, perché sugli sci è andata forte. 11.13 Medaglia d’oro dunque per Denise Herrmann, argento ad Anais Chenalier, bronzo a Marte Roeiseland. A Dorothea Wierer sarebbe servito il 20/20 per vincere, con un errore non sarebbe salita neanche sul podio. Delle top20, tuttavia, la sola Petrenko ha trovato lo 0. Poligono comunque molto selettivo. 11.09 Le italiane: 16ma Dorothea Wierer a 2’32” (3), 37ma Sanfilippo a 5’56” (5), 46ma Lisa Vittozzi a 8’44” (8). Deve ancora arrivare Michela Carrara, che ha già commesso 4 errori dopo tre poligoni. 11.06 La classifica all’arrivo: Denise Herrmann ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20 La russa Kristina Reztsova si inserisce in nona posizione con 2 errori e un distacco di 1’13” da: con il 19/20 sarebbe finita sul podio, perché sugli sci è andata forte. 11.13 Medaglia d’oro dunque per Denise, argento ad Anais Chenalier, bronzo a Marte Roeiseland. A Dorotheasarebbe servito il 20/20 per vincere, con un errore non sarebbe salita neanche sul podio. Delle top20, tuttavia, la sola Petrenko ha trovato lo 0. Poligono comunque molto selettivo. 11.09 Le italiane: 16ma Dorotheaa 2’32” (3), 37ma Sanfilippo a 5’56” (5), 46ma Lisa Vittozzi a 8’44” (8). Deve ancora arrivare Michela Carrara, che ha già commesso 4 errori dopo tre poligoni. 11.06 La classifica all’arrivo: Denise...

