Guerra, migranti, ambiente. J'accuse di Bergoglio su Rai3 (Di martedì 8 febbraio 2022) Le guerre sono un «controsenso della creazione» e vengono alimentate dalle armi, che sottraggono risorse all'istruzione. Il Mediterraneo è diventato un «grande cimitero dei migranti», in fuga dai «lager della Libia». Il sistema economico «sta uccidendo Madre Terra». La Chiesa cattolica è malata di «clericalismo». NON SONO NUOVI i temi affrontati da papa Francesco nell'intervista rilasciata a Fabio Fazio e trasmessa domenica sera a Che tempo che fa. Inedito è stato però il contesto: un programma di intrattenimento andato in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

