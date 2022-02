Ciclismo | Kasper Asgreen positivo al Covid-19 | salterà il Tour de la Provence

(Di lunedì 7 febbraio 2022) A causa di una positività al-19,dovrà rinunciare alla partecipazione alde la. Il danese dovrà quindi posticipare il debutto stagionale, modificando quindi il percorso di preparazione verso la parte di stagione che più interessa al corridore di Kolding, quello delle classiche del Nord. Il team belga ha diffuso la notizia e deciso che non sostituirànella corsa francese, rimanendo quindi con un organico da sei corridori. Al fianco di Julien Alaphilippe e Davide Ballerini non ci sarà quindi il vincitore dell’ultimo Giro delle Fiandre, ma il Wolfpack rimane uno dei team con la formazione più forte di alta qualità alde la. Foto: LaPresse

