Calciomercato Lazio | Derby d’Italia per Milinkovic-Savic

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 febbraio 2022) . Le ultime sul futuro del centrocampista serbosta vivendo probabilmente la miglior stagione da quando è in Italia. Il Sergente ha fin qui collezionato 8 gol e 8 assist, la perla di Firenze è l’ulteriore conferma di una crescita esponenziale che lo pone come uno dei migliori centrocampisti in Europa. Come normale che sia alla porta dellahanno bussato i club più prestigiosi in circone. Non è una leggenda metropolitana l’avanzata del Paris Saint-Germain, oltre 4 anni fa, con una tripla cifra superiore ai 100 milioni. In Inghilterra hanno sondato pesantemente i due club di Manchester, soprattutto lo United, ma senza trovare mezzo spiraglio per intavolare una trattativa. Come riporta Gazzetta.it, in Italia la Juve stravede da una vita e Simone Inzaghi semplicemente lo adora. Di ...