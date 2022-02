Booker T | “Lita merita l’opportunità titolata contro Becky Lynch”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Si prospetta una Road to WrestleMania 38 molto calda per, la WWE Hall of Famer è stata tra le principali star del Royal Rumble match femminile e nel Raw successivo al Premium Live Event ha lanciato il suo guanto di sfida a. Le due si affronteranno in Arabia Saudita in quel di Elimination Chamber 2022 e molti attendono con ansia questo big match. Tra i maggiori supporters di questo inc’èT, l’ex campione del mondo ha parlato a riguardo ai microfoni dell’Hall of Fame podcast. “I fan arabi ameranno questo in” Uno dei principali motivi per cui secondoT il match trasarà un grande successo è dovuto al grande apprezzamento da parte del pubblico ...