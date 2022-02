Bomba Amici, Maria de Filippi fa fuori Raimondo Todaro. “Ora ha esagerato, quel che ha fatto è da villano”. Fan sotto choc (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo un’ennesima lite con tanto di toni accesi e grida, alcuni utenti sul web domandano il licenziamento di un Professore di Amici 21. Amici è uno dei programmi tra i più apprezzati e seguiti in televisione. Il talent show condotto egregiamente da Maria De Filippi ad oggi resta amatissimo dal pubblico e i giovani talenti che escono da quella scuola dimostrano di essere artisti importanti in grado di affermarsi nel mondo dello spettacolo. In questi ultimi giorni c’è un Professore in particolare che si sta attirando le antipatie dei telespettatori e nello specifico degli attentissimi utenti sul web che non si perdono un dettaglio di quello che succede nelle varie puntate. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, l’insegnante di danza che ultimamente si è ... Leggi su cityroma (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo un’ennesima lite con tanto di toni accesi e grida, alcuni utenti sul web domandano il licenziamento di un Professore di21.è uno dei programmi tra i più apprezzati e seguiti in televisione. Il talent show condotto egregiamente daDead oggi resta amatissimo dal pubblico e i giovani talenti che escono dala scuola dimostrano di essere artisti importanti in grado di affermarsi nel mondo dello spettacolo. In questi ultimi giorni c’è un Professore in particolare che si sta attirando le antipatie dei telespettatori e nello specifico degli attentissimi utenti sul web che non si perdono un dettaglio dilo che succede nelle varie puntate. Stiamo parlando di, l’insegnante di danza che ultimamente si è ...

