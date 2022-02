Venezia-Napoli 0-2, azzurri a -1 dall'Inter (Di domenica 6 febbraio 2022) Venezia (ITALPRESS) – Le reti nel secondo tempo di Osimhen e Petagna consentono al Napoli di espugnare il Penzo e di portarsi a -1 dall'Inter (che ha una gara in meno) a 6 giorni dallo scontro diretto del Maradona. Lotta come può ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca il Venezia, fermo a quota 18 e in piena zona retrocessione dopo il sorpasso operato dal Cagliari.Un minuto di silenzio (contestato dalla curva locale) per onorare la memoria dell'ex presidente di Venezia e Palermo Maurizio Zamparini, e si parte. Proprio sui piedi del 9 nigeriano del Napoli la prima chance per i partenopei, ma la chiusura provvidenziale di Caldara impedisce a Osimhen di prendere lo specchio della porta.Prima dell'Intervallo una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022)(ITALPRESS) – Le reti nel secondo tempo di Osimhen e Petagna consentono aldi espugnare il Penzo e di portarsi a -1(che ha una gara in meno) a 6 giornio scontro diretto del Maradona. Lotta come può ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca il, fermo a quota 18 e in piena zona retrocessione dopo il sorpasso operato dal Cagliari.Un minuto di silenzio (contestatoa curva locale) per onorare la memoria dell'ex presidente die Palermo Maurizio Zamparini, e si parte. Proprio sui piedi del 9 nigeriano della prima chance per i partenopei, ma la chiusura provvidenziale di Caldara impedisce a Osimhen di prendere lo specchio della porta.Prima dell'vallo una ...

