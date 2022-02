Terremoto in Toscana, epicentro sulla costa di Viareggio (Di domenica 6 febbraio 2022) Lucca, 6 febbraio 2022 - Una scossa di Terremoto è stata avvertita chiaramente in diverse zone della Toscana nella notte tra sabato 5 e domenica 6 febbraio intorno alle 2.30. La scossa è stata ... Leggi su lanazione (Di domenica 6 febbraio 2022) Lucca, 6 febbraio 2022 - Una scossa diè stata avvertita chiaramente in diverse zone dellanella notte tra sabato 5 e domenica 6 febbraio intorno alle 2.30. La scossa è stata ...

cigurt88 : Qualcuno ha avvertito scossa di terremoto in Toscana? - qn_lanazione : Una scossa di #terremoto in #Toscana, epicentro sulla costa di Viareggio. Gli aggiornamenti: - sofia0108_ : Chi sta in Toscana ha avvertito il terremoto? State tutti bene? Io l’ho sentito molto bene, ha tremato il letto! - _saramorelli : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di magnitudo PRELIMINARE compresa tra 3.5 e 4.0 è avvenuta alle ore 02:36 nella zona/provincia di #Lucca… - GirolamoMaggio : Terremoto in Toscana 0237 e nessun cane che abbaiava strano. -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Toscana Terremoto in Toscana, epicentro sulla costa di Viareggio Lucca, 6 febbraio 2022 - Una scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente in diverse zone della Toscana nella notte tra sabato 5 e domenica 6 febbraio intorno alle 2.30. La scossa è stata registrata anche dall' Istituto di geofisica e ...

Monitoraggio scosse di terremoto oggi: i sismografi in diretta Terremoto: sismografi per monitorare le scosse di terremoto in diretta Spiegazione: I seguenti grafici sono aggiornati (salvo imprevisti tecnici) agli ...SICILIA Barcellona Pozzo di Gotto (ME) TOSCANA ...

Terremoto di magnitudo 3.8 a Viareggio Una prima stima provvisoria parla di un terremoto di magnitudo tra 3.5 e 4.0, avventa alle 2.36 nella pronvicia di Lucca. E’ stato percepito chiamarament anche in Versilia, Pisa e fino a Massa Carrara ...

