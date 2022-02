Sanremo 2022 | Mahmood e Blanco vincono anche sui social

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Picco assoluto di citazioni in rete: 1,5 milioni per la serata finale di #e quasi 900 mila tweet in qualche ora. È lo studio di rete condotto da Helene Pacitto Ceo di Identità Digitale per AdnKronos. Vincitori della serata e del Festival Mamhood eche registrano 130 mila tweet scalando la vetta della tendenza di twitter, oltre 600 mila citazioni in rete ed un sentiment positivo del 40%. Nel complesso l’edizionedel Festival diè stata moltoe ha coinvolto una ampia fascia di generazione, per il 42,2% tra i 18 e 24 anni, per il 48,3% tra i 25 e i 34 e per l’8,3% tra i 35 e 44 anni. Un pubblicoprevalentemente femminile per il 62%. Su scala mondiale registriamo utenti per l’85% localizzati in Italia, per il ...