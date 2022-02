Sabato di sangue sulla Telesina | schianto tra auto | un morto e due feriti

Advertising

parmapress_24 : Via Verdi: 38enne pestato a sangue sabato pomeriggio - - sabato_ivana : RT @marcoromeggio: @AStramezzi La quarta. Poi parliamo di #avis e dello scandalo delle sacche di sangue infetto #Hiv di qualche anno fa, la… - mislivrludaju : RT @steman1973: Il tasso alcolico nel sangue è vergognosamente basso per quest'ora del sabato. Sarà l'età... - heyclodia : Io martedì: 'ma chi è sto attrezzo' Io sabato: PERCEPISCO SANGUE FREDDO NELLE MIE VENE - justa_zombie : buon sabato sera di sangue -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato sangue

ParmaPress24

Troppo alto il tasso alcolemico nel: immediato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Nella prima serata di, invece, a Guardiaregia è stato controllato un ...Come ha ricordato il Presidente Mattarella, tantoinnocente bagnò quelle terre. Furono ...chiuso, ingresso gratuito. A cura di Anvgd Torino. Lunedì 7 febbraio apertura della mostra ...Violenta rissa in via Verdi, sabato pomeriggio. Per motivi al vaglio degli inquirenti cinque uomini hanno aggredito un nigeriano di 38 anni: la vittima - ParmaPress24 ...I sabati e le domeniche e il lunedì e il martedì ... Terraferma: Piazza Ferretto, Largo Divisione Julia, Piazzale Donatori di Sangue, via Mestrina, via Palazzo. Marghera (Piazza Mercato ...