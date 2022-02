Gli Stati Uniti hanno aperto ufficialmente la caccia agli ufo (Di domenica 6 febbraio 2022) . Da qualche settimana, infatti, nel Dipartimento della Difesa americano esiste un programma dedicato allo studio dei fenomeni aerei non ... Leggi su wired (Di domenica 6 febbraio 2022) . Da qualche settimana, infatti, nel Dipartimento della Difesa americano esiste un programma dedicato allo studio dei fenomeni aerei non ...

Advertising

Internazionale : Il 4 febbraio gli studenti sono scesi in piazza contro il ritorno delle prove scritte all’esame di maturità e l’alt… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della… - captblicero : In uno scoppiettante esempio di 'cancel culture', a Nashville il pastore evangelico, trumpiano e complottista Greg… - FedericoCaland4 : RT @carme217980: #LeanaWen ha appena affermato che gli stati non possono riaprire senza finire le vaccinazioni poiché la gente tornerebbe a… - gilb031 : RT @carme217980: #LeanaWen ha appena affermato che gli stati non possono riaprire senza finire le vaccinazioni poiché la gente tornerebbe a… -