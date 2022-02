De Laurentiis: «Non parliamo di scudetto. Insigne? Ha preso la decisione che reputa giusta per il futuro» (Di domenica 6 febbraio 2022) Aurelio De Laurentiis, presente a Venezia, ha parlato a Venezia dopo la partita a Canale 21: “Non parliamo dello scudetto. Siamo felici perché abbiamo vinto in un campo molto complicato, siamo secondi e poi siamo stati anche fortunati perché siamo abituati a guardare anche le partite degli altri e voi sapete a cosa mi riferisco. I ragazzi sono molto gasati e questo è molto importante. Abbiamo un grande allenatore, l’ho sempre detto, non è una novità. Insigne? È una persona libera, è giusto lui prenda decisioni che lui e soltanto lui ha trovato giuste e corrette per impostare la sua vita futura. La vita è lunga, con un po’ di fortuna e una buona alimentazione, e se uno ha la genetica che funziona, può arrivare anche a 110 anni. Quindi lui ha davanti ancora 80 anni e deve pensarci ed è giusto che sia così. Non deve ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 febbraio 2022) Aurelio De, presente a Venezia, ha parlato a Venezia dopo la partita a Canale 21: “Nondello. Siamo felici perché abbiamo vinto in un campo molto complicato, siamo secondi e poi siamo stati anche fortunati perché siamo abituati a guardare anche le partite degli altri e voi sapete a cosa mi riferisco. I ragazzi sono molto gasati e questo è molto importante. Abbiamo un grande allenatore, l’ho sempre detto, non è una novità.? È una persona libera, è giusto lui prenda decisioni che lui e soltanto lui ha trovato giuste e corrette per impostare la sua vita futura. La vita è lunga, con un po’ di fortuna e una buona alimentazione, e se uno ha la genetica che funziona, può arrivare anche a 110 anni. Quindi lui ha davanti ancora 80 anni e deve pensarci ed è giusto che sia così. Non deve ...

