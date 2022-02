Claudia Ruggeri, passerella pre diretta sublime: sotto i veli uno spettacolo imperdibile! – VIDEO (Di domenica 6 febbraio 2022) La Miss di Avanti un Altro decide di colpire il cuore dei “poveri” fan con una mise pazzesca. Claudia Ruggeri è uno spettacolo per gli occhi da far girare la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 6 febbraio 2022) La Miss di Avanti un Altro decide di colpire il cuore dei “poveri” fan con una mise pazzesca.è unoper gli occhi da far girare la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

PaoloRoselli : RT @dea_channel: sua divinità Miss Claudia Ruggeri pronta per Avanti un altro ???????????????? - giangi79 : RT @dea_channel: sua divinità Miss Claudia Ruggeri pronta per Avanti un altro ???????????????? - gdzingaro : RT @dea_channel: sua divinità Miss Claudia Ruggeri pronta per Avanti un altro ???????????????? - Sheva0007 : RT @dea_channel: sua divinità Miss Claudia Ruggeri pronta per Avanti un altro ???????????????? - giusepppe961 : RT @dea_channel: sua divinità Miss Claudia Ruggeri pronta per Avanti un altro ???????????????? -