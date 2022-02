Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) Blanco e Mahmood - Sanremo 2022 (foto Instagram sanremorai) Nella serata di ieri, Sabato 5 febbraio 2022, su Rai1 la finale del 72° Festival di Sanremo, in onda dalle alle e vinta da Mahmood e Blanco, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (qui gli Ascolti della finale del 2021 – qui gli Ascolti story di tutte le edizioni), preceduto dall’anteprima Sanremo Start dalle alle a .000 spettatori e il %. Nel dettaglio, la prima parte dalle alle è vista da .000 spettatori con il %, mentre la seconda parte dalle alle è seguita da .000 spettatori con il %. All’interno il Tg1 60 Secondi alle informa .000 spettatori pari al %. Il picco della serata nel totale individui si raggiunge alle, quando gli spettatori arrivano a .000 (%). Nel totale individui è il dato più alto dal. In ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 6 febbraio 2022) Blanco e Mahmood - Sanremo(foto Instagram sanremorai) Nella serata di ieri,, su Rai1 la finale del 72° Festival di Sanremo, in onda dalle alle e vinta da Mahmood e Blanco, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (qui glidella finale del 2021 – qui glistory di tutte le edizioni), preceduto dall’anteprima Sanremo Start dalle alle a .000 spettatori e il %. Nel dettaglio, la prima parte dalle alle è vista da .000 spettatori con il %, mentre la seconda parte dalle alle è seguita da .000 spettatori con il %. All’interno il Tg1 60 Secondi alle informa .000 spettatori pari al %. Il picco della serata nel totale individui si raggiunge alle, quando gli spettatori arrivano a .000 (%). Nel totale individui è il dato più alto dal. In ...

Advertising

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - enn_0000 : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - citwittter : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - zingaroriccio : RT @Mattiabuonocore: 62.05-72.09% per la finale di Sanremo. Che boom! - Mattiabuonocore : In valori assoluti è dato più alto dal 2002, in share dal 2000 -