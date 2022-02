Ultime Notizie Roma del 05-02-2022 ore 18:10 (Di sabato 5 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Il regno lo strappo di Luigi Di Maio dopo giorni di tensione accuse fai 5 Stelle il ministro degli Esteri prende l’iniziativa E scrive al presidente Giuseppe Conte al Grande Beppe Grillo una lunga lettera per annunciare le dimissioni dal comitato di garanzia del Movimento anche per ribadire la necessità di ascoltare le tante voci esistenti e magari prima e sono state giornate intense scrive Di Maio penso che all’interno di una forza politica sia fondamentali dialogare e confrontarsi ascoltare tutte le voci il ministro degli Esteri capo politico del MoVimento 5 Stelle ribadisce tutte le anime anche Chi la pensa in maniera diversa di non avere spazio la possibilità di esprimere le proprie ti voglio sottolineare le tensioni dell’ultima settimana che l’hanno contrapposta con te tutti avranno notato ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Il regno lo strappo di Luigi Di Maio dopo giorni di tensione accuse fai 5 Stelle il ministro degli Esteri prende l’iniziativa E scrive al presidente Giuseppe Conte al Grande Beppe Grillo una lunga lettera per annunciare le dimissioni dal comitato di garanzia del Movimento anche per ribadire la necessità di ascoltare le tante voci esistenti e magari prima e sono state giornate intense scrive Di Maio penso che all’interno di una forza politica sia fondamentali dialogare e confrontarsi ascoltare tutte le voci il ministro degli Esteri capo politico del MoVimento 5 Stelle ribadisce tutte le anime anche Chi la pensa in maniera diversa di non avere spazio la possibilità di esprimere le proprie ti voglio sottolineare le tensioni dell’ultima settimana che l’hanno contrapposta con te tutti avranno notato ...

