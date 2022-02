Sanremo 2022, Mahmood si sente male prima dell’esibizione con Blanco: “Ha avuto un leggero malore, ora si è ripreso completamente” (Di sabato 5 febbraio 2022) Attimi di apprensione nella serata di venerdì 4 febbraio per Mahmood. Il cantante si è sentito male proprio prima di esibirsi all’Ariston con la cover di Gino Paoli “Il cielo nella stanza”, in coppia con Blanco: fonti vicine all’entourage del cantante hanno spiegato all’Adnkronos che “ha preso freddo nell’attesa di salire sul palco ed ha avuto un leggero malore. Ma poi, complice l’adrenalina del palco, si è ripreso completamente. E al ritorno in hotel stava bene”. Fortunatamente, Mahmood è riuscito a riprendersi in tempo per l’esibizione: lui e Blanco hanno regalato un’interpretazione magistrale del capolavoro della musica italiana. Sono sempre più i grandi favoriti per la vittoria di questa 72esima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Attimi di apprensione nella serata di venerdì 4 febbraio per. Il cantante si è sentitopropriodi esibirsi all’Ariston con la cover di Gino Paoli “Il cielo nella stanza”, in coppia con: fonti vicine all’entourage del cantante hanno spiegato all’Adnkronos che “ha preso freddo nell’attesa di salire sul palco ed haun. Ma poi, complice l’adrenalina del palco, si è. E al ritorno in hotel stava bene”. Fortunatamente,è riuscito a riprendersi in tempo per l’esibizione: lui ehanno regalato un’interpretazione magistrale del capolavoro della musica italiana. Sono sempre più i grandi favoriti per la vittoria di questa 72esima ...

