Sanremo 2022, il non-monologo di Sabrina Ferilli: «Non devo giustificare la mia presenza qui» (Di sabato 5 febbraio 2022) Look e brano, La Rappresentante di Lista funziona ancora Originali, sempre nuovi e con una voce da paura. Il duo di artisti per la seconda volta sul palco dell'Ariston ormai fa cantare tutti con Ciao ciao. «Con le mani, con i piedi, con le gambe», la coreografia del ritornello torna puntuale e travolge tutti. Tocca a Emma. «Ogni volta è cosi, siamo sante o puttane», la canzone parla delle donne e lo fa nello stile potente della cantante pugliese. La favorita incanta ancora ANSA/ETTORE FERRARI Una delle favorite in gara sale sul palco. Elisa rispetta la tradizione del bianco anche per questa serata finale. Le note di O forse sei tu risuonano nell'Ariston e il pubblico è come sempre incantato. Ma il ringraziamento è per gli oltre 20 anni di carriera di una delle artiste più apprezzate della musica italiana. La gara procede con Irama e Michele Bravi. Uno ...

