Roma, lotta alla malamovida: controllati 250 locali, per 11 è scattata la chiusura (Di sabato 5 febbraio 2022) Gli agenti della polizia locale di Roma hanno controllato oltre 250 esercizi nell'ambito dell'attività di vigilanza nei luoghi della movida, con particolare attenzione al rispetto delle misure ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) Gli agenti della polizia locale dihanno controllato oltre 250 esercizi nell'ambito dell'attività di vigilanza nei luoghi della movida, con particolare attenzione al rispetto delle misure ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma lotta Possibile calo del Pil fino al 3,7% a causa dei cambiamenti climatici ROMA Il cambiamento climatico rischia di avere gravi conseguenze sull'economia dei Paesi. È quanto ... La lotta per contrastare il cambiamento climatico è un bene collettivo a livello economico e sociale:...

Blessin: "La squadra è ancora viva" ...e tedesco per metterlo a proprio agio nel commentare il suo Genoa dopo il pari in casa della Roma. ...adesso bisogna guardare alle prossime due partite che sicuramente sono molto importanti per la lotta ...

Roma, lotta alla malamovida: controllati 250 locali, per 11 è scattata la chiusura leggo.it Moratti: «Lotta Inter-Napoli per lo scudetto! Allo stadio per Inter-Roma» E sulla corsa scudetto, Moratti non ha dubbi: «Lotta tra Inter e Napoli per lo scudetto? RAPPORTI E SCUDETTO – Moratti parla poi del suo ottimo rapporto con José Mourinho, annunciando di voler andare ...

Inter-Milan, in palio c’è lo scudetto Juve, grande attesa per Vlahovic Il Verona di Tudor (un ex), prima della sosta stava andando a gonfie vele. La Roma, che con i rinforzi spera di volare, sarà alle prese col disperato Genoa che ha dato segni di ripresa con il ...

