LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Aprilia in vetta, bene Bastianini (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.00 Pol Espagarò riprende la via della pista. L’iberico cerca una stagione migliore rispetto ad un 2021 oltremodo complesso che è terminato nel peggiore dei modi. Ricorderete infatti la brutta scivolata avvenuta a Valencia nell’ultimo round. 04.57 Riprende l’attività della Ducati. Jack Miller (Ducati) precede il teammate Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli (Yamaha). Si migliora ancora Enea Bastianini (Gresini), secondo a +267 dalla vetta. 04.54 La classifica aggiornata: 1 41 A. ESPARGARO 1:58.371 2 23 E. Bastianini +0.825 3 42 A. RINS +0.969 4 36 J. MIR +1.044 5 12 M. VIÑALES +1.055 6 20 F. QUARTARARO +1.296 7 89 J. MARTIN +1.578 8 63 F. BAGNAIA +1.656 9 21 F. ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.00 Pol Espagarò riprende la via della pista. L’iberico cerca una stagione migliore rispetto ad un 2021 oltremodo complesso che è terminato nel peggiore dei modi. Ricorderete infatti la brutta scivolata avvenuta a Valencia nell’ultimo round. 04.57 Riprende l’attività della Ducati. Jack Miller (Ducati) precede il teammate Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli (Yamaha). Si migliora ancora Enea(Gresini), secondo a +267 dalla. 04.54 La classifica aggiornata: 1 41 A. ESPARGARO 1:58.371 2 23 E.+0.825 3 42 A. RINS +0.969 4 36 J. MIR +1.044 5 12 M. VIÑALES +1.055 6 20 F. QUARTARARO +1.296 7 89 J. MARTIN +1.578 8 63 F. BAGNAIA +1.656 9 21 F. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò fa il vuoto Bezzecchi 3° Dovizioso 5° Morbidelli 7° davant… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2022 in DIRETTA: inizia la nuova stagione si parte con il day-2 sul tracciato malese! -… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2022 in DIRETTA: scatta il day-1 sul tracciato malese iniziano i lavori per la nuova stagio… - gponedotcom : Tutti i piloti in pista, direttamente dalla Malesia tempi, foto e curiosità della prima giornata di prove della Mot… - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: inizia la nuova stagione, si parte con il day-2 sul tracciato malese! #SepangTest… -